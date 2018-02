Saint-Louis dans la tristesse suite au décès de l’Imam Moustapha NDIAYE Bassa

C’est avec douleur que nous apprenons, ce matin, la disparition d’ El Hadji Moustapaha NDIAYE Bassa, imam de la moquée Mawo SYLLA de Ndar Toute. Un homme d’une piété remarquable et d’une bonté inégalée s’en est allé. Pétri de valeurs, il s’était redoré d’un manteau de simplicité et d’effacement fascinant durant toute sa vie.



L’Imam NDIAYE a formé plusieurs générations de jeunes à la maitrise du Saint Coran qu’il aimait et célébrait, à tout instant. On le voyait, tout le temps, le livre divin entre les mains, en train de le psalmodier avec foi et sincérité.



Au-delà de la ville de Saint-Louis, c’est surtout la langue de barbarie qui pleure, en sanglots, le départ d’un gardien de la spiritualité et d’un éducateur hors pair.



L’enterrement est prévu, ce soir, à Thaka NDIAYE. NDARINFO exprime toute sa compassion envers sa famille et partage avec elle, sa douleur.