Saint-Louis : des chefs de services et acteurs locaux sensibilisés sur les ODD

Des chefs de services et acteurs locaux de la région de Saint-Louis (nord), ont été sensibilisés mercredi sur l’état de la préparation du Sénégal à l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) par une mission d’audit de la Cour des comptes, a constaté l’APS.



Malick Ly, magistrat et conseiller référendaire à la Cour des comptes a souligné que cet audit est en train d’être mené pour permettre au Sénégal d’atteindre les ODD, ajoutant que cet audit concerne 16 pays africains et sera réalisé avec d’autres institutions supérieures de contrôle du continent.



Selon lui, cette mission d’audit de la Cour des comptes avec les chefs de service et acteurs locaux de la région de Saint-Louis, vise à "recueillir des informations et observations pour la présentation du rapport final sur l’atteinte des ODD au Sénégal".



La rencontre, a ajouté le magistrat, a permis d’expliquer "le processus d’adoption de l’agenda 2030 et de l’alignement des objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE)".



"L’alignement des objectifs du PSE à l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) est aujourd’hui évalué à 65 pour cent’’, renseigne un document remis à la presse.





APS