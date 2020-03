Saint-Louis : des jeunes engagent la bataille contre le coronavirus

A travers ce plan, le collectif cherche à ‘’amener les populations à un changement de comportement, face à cette pandémie qui ravage et tue des milliers de personnes à travers le monde’’, a précisé M. Ndiaye au lancement des activités de sensibilisation du collectif.



Il a estimé que ‘’les jeunes doivent être à l’avant-garde de la lutte, car étant l’avenir de la Nation’’. Il considère que "sans une bonne santé, un peuple ne peut prétendre [attiendre] le développement économique’’.



Il a également appelé la jeunesse sénégalaise a ‘’bannir’’ la violence à l’encontre des forces de sécurité déployées dans les rues, pour ‘’assurer la sécurité et la protection de populations, face à la propagation du coronavirus’’. Selon lui, le Covid-19 a "fini de gagner presque toutes les régions du Sénégal, avec des cas positifs et des [centaines] de personnes contacts en confinement’’.



Le coordonateur du collectif des jeunes souligne que l’appui du maire, Mansour Faye, a permis de mettre en place ce plan de riposte, pour sillonner tous les 33 quartiers de la commune de Saint-Louis, afin de distribuer du savon, des gels et détergents, pour ‘’pousser les citoyens à se laver les mains, mais surtout à rester chez eux’’.



Il annonce une caravane pour aller à la rencontre de tous les acteurs des différents secteurs d’activités, en particulier les écoles coraniques, les marchés, les conducteurs des transports en commun. Le but est de ensibiliser les populations sur les mesures prises par les autorités sanitaires.



Il a aussi insisté sur la nécessité pour tous les citoyens de respecter les mesures prises par le président Macky Sall, en instaurant l’état d’urgence. L’objectif vise, dit-il, à pousser les populations à rester dans leurs maisons, en évitant les rassemblements et les contacts, pour que la lutte contre le Covid-19, soit ‘’efficace, avec l’engagement de tous’’.



‘’Les jeunes doivent savoir que l’heure est grave, le pays est aujourd’hui dans l’urgence. Nous jeunes devons prendre conscience du danger, en ne bravant pas les interdictions, car il ne sert à rien de bander les muscles devant les forces de sécurité’’.



Il a indiqué que 300 jeunes sont mobilisés à cet effet et mènent des actions simultanées dans tous les quartiers, les marchés et autres lieux fréquentés par les populations, afin que la lutte soit efficace.



Le vice-président du collectif des délégués de quartier de la commune de Saint-Louis, Ahmed Keita, a réitéré l’engagement de ses collègues à répondre positivement à l’appel du président, Macky Sall, ‘’pour un Sénégal avec 0 cas de Covi-19’’.



M. Keita a salué l’initiative des jeunes qui, grâce à l’appui du maire, Mansour Faye, sont en train de parcourir les maisons, pour inviter les parents à retenir les membres de leur famille dans les maisons afin que le combat contre le coronavirus soit gagné.



Les délégués de quartier ont remis un don symbolique, constitué de savons, détergents et gels antiseptiques, au premier magistrat de la ville, pour ainsi démontrer leur engagement à soutenir les actions des autorités pour ‘’contrer le coronavirus’’.



Mansour Faye a remercie les délégués de quartier et les jeunes pour cette ’’mobilisation totale’’, avec ‘’un engagement citoyen et patriotique’’, avant de lancer un appel aux populations, afin ‘’qu’elles prennent très au sérieux cette maladie à coronavirus’’.





$APS

Le collectif des jeunes de Saint-Louis pour la lutte contre le coronavirus a élaboré un plan de riposte pour ‘’combattre et éradiquer’’ cette pandémie, a indiqué son coordonnateur, Pape Magatte Ndiaye.