Saint-Louis : des lycéens formés sur ​la gestion des fonds et revenus miniers et pétro-gaziers

Dans le cadre de l’exécution du Programme USAID-TRACES, le Forum Civil renforce les capacités des Élèves du Lycée Ameth Fall et Cheikh Oumar Foutiyou Tall sur la Transparence et la Redevabilité dans la gestion des fonds et revenus miniers et pétro-gaziers. En a croire Mouhamadou Lamine TAL, le Coordonnateur du Forum Civil, ce programme d’une durée de 4 ans est financé par l’USAID et exécuté en consortium par NRGI comme chef de file, le Forum Civil et l’ONG 3D. " L’objectif de l’atelier est permettre aux élèves d’avoir de bonnes informations sur les fonds et revenus miniers et pétro-gaziers afin de pouvoir exercer un contrôle citoyen pour la promotion de la recevabilité et de la transparence dans le secteur extractif", a-t-il dit.