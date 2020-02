Saint-Louis : des membres de l’URPAS arrêtés

Le président de l'union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis (URPAS), son porte-parole ont été arrêté, après une audition, ce matin, au commissariat central. Il s’agit de Macoumba DIEYE et de Yam DIEYE.



Ces interpellations font suite aux affrontements entre pêcheurs manifestants et forces de l’ordre. Plus d’une trentaine de personnes, appréhendées au cours de ces heurts, sont sous le coup d’un mandat de dépôt.



