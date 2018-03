Saint-Louis : des mesures pour faciliter la traversée des pèlerins de Nimzatt

Plusieurs mesures tendant à faciliter le séjour des pèlerins sénégalais à Nimzatt (Mauritanie) ont été annoncées, jeudi, au cours d’un comité régional de développement (CRD) spécial sur cet événement présidé par le gouverneur Ibrahima Sakho, a constaté l’APS.



De plus en plus de disciples de la confrérie des khadres se rendent chaque sur ce site religieux pour y passer l’Aïd al fitr ou korité.



Ainsi du 3 au 10 août prochain, suivant le vœu exprimé par la délégation, des disciples khadres, le wali du Trarza sera saisi par le gouverneur et l’ambassadeur Mamadou Kane pour la mise en circulation de deux bacs pour faciliter la traversée des pèlerins.



De même, des instructions sécuritaires ont été données par l’inspecteur Ahmadou Mbaye de la police de l’air et des frontières pour permettre une fluidité du trafic routier.



‘’Nous demandons aux pèlerins d’afficher une discipline sans faille pour éviter tout écueil’’, a dit l’inspecteur Amadou Mbaye. Selon lui, l’année dernière, 42.114 entrées avaient été enregistrées par ses services.



‘’Ce qui veut dire que tout ce beau monde aura des problèmes à Rosso qui est une jeune commune’’, a ajouté M. Mbaye, invitant les automobilistes à respecter les files d’attente.



‘’Il n’est pas possible pour un automobiliste de venir bousculer des gens qui attendent depuis deux jours pour traverser et passer’’, a-t-il souligné.



Il a en outre indiqué que ''du fait de l’étroitesse de la route et du trafic qui va continuer dans l’autre sens, des difficultés vont surgir mais elles seront bien gérées si la discipline est de rigueur''.



Amadou Mbaye a également mis en garde contre les dangers pour les automobilistes à vouloir emprunter des voies de contournement impraticables du fait de la pluie et de la hauteur de la voie.



Par ailleurs, le gouverneur a donné des instructions pour l’érection d’un poste de santé avancé dirigé par un médecin et a promis l’implication du service d’hygiène dans la sensibilisation sur le comportement à avoir durant cette période.



Les responsables de la SENELEC, de la SAED et des forces de sécurité ont également donné des assurances quant à leur implication pour éviter tout désagrément aux pèlerins de passage à Rosso.



