Saint-Louis : des ouvrages sociaux remis aux sinistrés de Ronkh

La Croix-Rouge sénégalaise a remis 205 cases durables, 119 latrines, 111 cuisines et foyers améliorés aux ménages sinistrés des villages de Médina Mountaga, Loug DémissTableau, Foyorol, Nadiel 2, Guilado et Bountou Bath, de la commune de Ronkh (Dagana, nord), annonce un communiqué reçu vendredi à l’APS.



Elle a procédé à la réception de ces ouvrages sociaux dans les villages situés dans le département de Dagana et qui répondent aux normes environnementales et écologiques, précise la même source.



Selon le communiqué, ces localités du Walo, au nord du Sénégal, font face à de réels problèmes d’habitat et d’hygiène liés aux inondations répétitives et aux effets néfastes des changements climatiques.



Les populations ont bénéficié pendant trois ans (2017-2019), d’un projet d’éco construction de la Croix-Rouge sénégalaise, fruit d’un accord de coopération humanitaire avec la Croix-Rouge luxembourgeoise, souligne Bafou Ba, présidente de l’organe national d’utilité publique, cité dans le texte.



"Cette initiative de la Croix-Rouge dans sa mission d’auxiliaire des pouvoirs publics, participe aux efforts de l’Etat du Sénégal, à travers le projet de construction de 100 mille logements et habitats sociaux", note le communiqué.



Ce projet mérite d’être dupliqué dans d’autres zones vulnérables du pays pour faire face à l’habitat précaire, réduire le phénomène de la transhumance ou nomadisme, inscrire les enfants à l’Etat-civil, à l’école, pour enfin préserver la santé des populations, lit-on dans le texte.



APS