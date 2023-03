Saint-Louis hôte d'un atelier international sur la gestion foncière

Les participants à la rencontre organisée par le Comité technique foncier et développement du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français, vont plancher sur les dynamiques en cours en matière de décentralisation et de gouvernance foncière locale, à partir d’une analyse transversale et croisée entre les pays de la sous-région, a-t-on appris des organisateurs.



Comlan Fagbemon, expert béninois en médiation et maire de la commune de Banté a noté une similitude des problèmes et conflits fonciers dans les pays africains.



Pour lui, l'atelier va permettre d'aborder plusieurs questions relatives à ces conflits fonciers et de proposer des solutions adéquates à ces nombreux problèmes fonciers.



L'amélioration de la sécurisation des droits fonciers et des contrats entre acteurs au niveau local sera au centre des débats qui seront également consacrés à la problématique du renforcement de l'action des organes locaux de la gestion foncière, selon les documents remis à la presse.





Les participants vont tenter de repenser les modalités de dialogue au niveau local pour que le foncier constitue un levier de renégociation du contrat social entre les composantes de la société locale, ainsi apaiser les conflits et promouvoir une logique d’intégration, plutôt qu’une logique d’exclusion.



Outre le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Madagascar sont représentés à cet atelier qui enregistre la participation des représentants de l’Agence française de développement (AFD), de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), de l’Ong Gret.



APS