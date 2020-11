Saint-Louis : l’ADEPME initie des pêcheurs à la pisciculture (vidéo)

Dans le cadre du programme « développer l’emploi au Sénégal » financé par l’Union européenne et l’AFD, l’Agence du Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a organisé des sessions de formation sur la pisciculture au bénéfice d’acteurs de la pêche de Saint-Louis. “ Les changements ont influé négativement sur cette activité. Il y a moins de poissons et beaucoup de difficultés à pêcher au large”, a noté Idrissa DIABIRA, le DG de l’ADEPME. “ Ces sessions sont extrêmement importantes dans le renforcement de la résilience de ces acteurs”, a-t-il ajouté. Les bénéficiaires ont magnifié la pertinence de cette formation en invitant l’Agence à les pérenniser.