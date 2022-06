Saint-Louis : l’ASI veut autonomiser la Femme avec les retombées des hydrocarbures

A l'initiative d'Action Solidaire Internationale (ASI), un atelier a mobilisé mardi plusieurs acteurs de Saint-Louis autour de partage de résultats des recherches sur le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables. Une bande dessinée dédiée aux communautés particulièrement celles qui sont directement touchées par la découverte de ces ressources, a été projetée à cette occasion afin de susciter leur engagement dans la gestion de ces dites ressources.



Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme "Deliver for Good Sénégal" qui s’intéresse à trois des douze domaines d’investissement que sont la Santé, l’Education et l’Accès aux Ressources avec un focus sur les Energies Renouvelables. Son objectif est d’assurer un rôle actif pour les filles et les femmes sur les questions des ressources énergétiques et plaider en faveur d’investissements accrus dans les énergies renouvelables.





Un livret produit par ce programme mis en oeuvre par "Energy 4 Impact" met à la disposition de ces acteurs des outils de compréhension du secteur de l’énergie qui est en pleine mutation au Sénégal et leur servira dans l’élaboration d’un plaidoyer en faveur d’un développement durable et inclusif au Sénégal.





Pour rappel, ces documents sont conçus dans un contexte de découverte de pétrole et de gaz, ressources énergétiques fossiles qui, dès 2022, généreront pour au moins 25 ans des revenus qui pourraient profiter à la population sénégalaise, en particulier aux femmes et aux filles, grâce à un réinvestissement important dans le développement des énergies renouvelables.



Cette démarche devra permettra de résorber les gaps qui sont notés entre les hommes et les femmes et de promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables.





