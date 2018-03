Saint-Louis : l’Académie Ndar foot démarre officiellement ses activités.

Cette cérémonie de lancement annoncée la semaine dernière, avant d’être reportée à ce Mercredi à cause de la rencontre Sénégal/­Nigeria en demi-finale des championnats d’Afrique des moins de 23 ans, marque ainsi le démarrage officiel des activités de la nouvelle académie. Le stade Mawade Wade, qui servira également de base à la structure en attendant la construction de ses locaux sur un site déjà identifié par les promoteurs, a en effet servi de cadre à la rencontre organisée par les responsables de l’académie avec les enfants, leurs parents et les différents partenaires pour donner le signal de départ.



Cette première rencontre a été mise à profit par le président de l’académie, Bilal Dieng, pour expliquer les objectifs visés à travers cette nouvelle structure dont la mission est de former de jeunes footballeurs qui seront les stars de demain. M. Dieng a surtout insisté auprès des parents sur la nécessité de ne pas rompre le lien entre l’enfant et la famille et de tout faire pour allier le sport et les études.





Il a par la même occasion présenté le staff technique composé de Amar Aw, directeur technique, qui sera secondé par Cheikh Fall professeur d’éducation physique et Baye Moussa Camara entraineur de football major de sa promotion au dernier stage de formation des entraîneurs du premier degré et pour l’obtention de la licence C organisé à Saint-Louis.



Une pré-formation pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans

L’idée de mettre en place cette académie a été rendue publique à la fin du mois de septembre dernier par son promoteur, Amara Traoré, au cours d’une conférence de presse. L’ancien entraîneur du Sénégal et de la Linguère de Saint-Louis avait alors justifié sa décision d’implanter cette académie à Saint-Louis par son envie de répondre à certains de ses amis et des amoureux du ballon rond qui l’ont sollicité pendant de longues année pour la création d’une académie de football capable de prendre en charge la formation des jeunes, mais aussi par le fait que sa ville natale, qui jadis occupait une place de choix dans le football national, soit aujourd’hui à la traîne parce que dépassée et très en retard par rapport à des villes comme Dakar ou Mbour où des centres de formation comme Diambars et Dakar Sacré-Cœur, qui ont vu le jour il y a quelques années, ont réussi à faire du bon travail et se placer en bonne position sur l’échiquier du football national.





Amara Traoré avait également évoqué, pour motiver la création de l’académie, le fait que depuis El Hadji Diouf et quelques rares joueurs, aucun footballeur saint-louisien ne s’est plus illustré sur le plan international. Un vide que la nouvelle académie veut combler. Il faut aussi noter que parmi les objectifs visés par la nouvelle structure, figure en bonne place la volonté de stopper la saignée que connaît la zone Nord qui assiste impuissamment au départ de ses meilleurs footballeurs recrutés par les autres structures et par les agents de joueurs pour aller servir d’autres villes ou pays laissant ainsi aux club locaux la mauvaise graine.





Au plan de la pré-formation, Ndar Académie football (Naf) prend en charge la formation de jeunes âgés de 6 à 16 ans et projette d’ouvrir dans un proche avenir, son centre de formation pour prendre en charge les plus de 16 ans.



