Saint-Louis : l’HASSMAR démarre un exercice de simulation de pollution par hydrocarbures

Dans l’optique de renforcer les capacités de réponse aux obligations au Plan national d’interventions d’urgence en mer (PNIUM), la Haute Autorité chargée de la Sécurité Maritime, de la Sûreté maritime et de la Protection de l'Environnement Marin (HASSMAR) planifie un exercice en salle le mercredi 13 et le jeudi 14 décembre 2023 à Saint-Louis. Cette activité vise à encadrer les autorités administratives dans l’établissement de plans locaux opérationnels de lutte contre les incidents en mer, en plus de tester les capacités de gestion des fatalités en mer ainsi que les dispositifs de lutte face à une pollution par hydrocarbures en zone maritime. Au final, la simulation devra permettre aux structures composant l’architecture locale de l’Action de l’État en Mer d’acquérir leur autonomie dans la coordination de la réponse aux situations d’urgence en mer en zone nord.