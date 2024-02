Saint-Louis: l'OIM lance la seconde phase d’un projet intra-régional de migration

Saint-Louis a abrité un atelier de lancement officiel de la deuxième phase d’un projet intra-régional de migration de la main d’œuvre. Après un première phase de ce programme a été exécuté en Gambie, en Guinée Bissau et en Guinée, la seconde sera mise en oeuvre au Sénégal. Cent jeunes de Saint-Louis seront formés sur différentes filières de la lutte contre le changement climatique, comme l’agroécologie, la pisciculture et l’agroforesterie, activités en vue à Saint-Louis. Le projet cible notamment les migrants de retour et bénéficiera de l’accompagnement des universitaires qui ont développé des études dans ce domaine, selon la responsable de l’OIM, rappelant que Saint-Louis est également une zone de départ.