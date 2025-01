Saint-Louis : l’incivisme met en péril le patrimoine ferroviaire de Leybar

La ligne ferroviaire de Leybar est victime d’un incivisme notoire. Des supports de la vétuste infrastructure ainsi que des sections de rails, ont été dérobés, laissant derrière eux une infrastructure fragilisée et un patrimoine de plus en plus menacé.



Des parties des rails ont été coupées, avec des traces nettes de scie à métaux encore visibles. Cette méthode d’extraction suggère une opération préméditée. Il est probable que ces morceaux de métal soient vendus à vil prix sur le marché local.



Si des mesures préventives ne sont pas prises, d’autres sections seront dérobées.



