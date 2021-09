Saint-Louis : la soif gagne du terrain …

L'ultime recours pour étancher la soif n’est plus viable. Dans certains quartiers, l’eau ne coule pas, mêmes aux heures tardives de la nuit. Plus donc la peine d’observer la veille pour remplir les bidons. C’est la grande innovation apportée à la longue interruption dont les causes sont toujours méconnues. Depuis cette interruption dont l’échancre n’est guère connue, la souffrance s’allonge pour les Saint-Louisiens.



Saint-Louis entourée d’eau, privée d’eau



Comment une ville cernée de tous parts par le fleuve Sénégal et ses bras fait face à de tels problèmes d’approvisionnement en eau potable. C’est la grande question que tout le monde se pose. Une preuve que le défi de l’exploitation et de la distribution de cette source de vie n’est toujours pas relevé.