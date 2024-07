Saint-Louis : lancement d'une nouvelle centrale solaire pour 26,2 milliards de francs CFA

Africa REN, développeur basé à Paris, a lancé les travaux de sa première centrale d’énergie solaire avec stockage d’électricité au Sénégal, dénommé Walo. D’une capacité de 10 MW / 20 MWh, l’installation dotée de batteries lithiumion comprendra également un parc photovoltaïque de 16 MWc.



Le modèle économique de Walo repose sur un contrat de services au réseau et de vente d’électricité sur vingt ans signé avec l’opérateur public Senelec. Le projet qui est situé à Bokhol a un coût global de 40 millions d’euros, renseigne Confidentiel Dakar.



Un financement qui comprend un prêt de 11 millions d’euros de la FMO et un prêt complémentaire de 8 millions d’euros accordé par Access to Energy Fund, un fonds géré par la FMO pour le compte du gouvernement néerlandais. À ceci s’ajoute un prêt de 11 millions d’euros d’Emerging Africa Infrastructure Fund, un des fonds du groupe financier basé à Londres à capitaux publics PIDG (Private Infrastructure Development Group) et une subvention de 1,5 million de dollars accordée par PIDG.



Africa Ren selon la revue quotidienne, gère déjà depuis 2016, la centrale de Bokhol toujours dans la région de Saint Louis. À noter que la construction de la dite centrale est assurée par Eiffage avec sa branche Eiffage Energy RMT.