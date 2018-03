Saint-Louis : le Coskas satisfait des mesures prises pour la réussite du Gamou Serigne Babacar Sy

Le président du Comité d’organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (COSKAS), Mame Ousmane Samb a dit, jeudi, être "rassuré et satisfait" des mesures prises par les autorités administratives pour la réussite de la 64eme édition du Gamou de Serigne Babacar Sy à Saint-Louis.

Mame Ousmane Samb s’exprimait à la fin de la réunion du comité régional de développement (CRD) préparatoire de l’évènement religieux présidé par le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, en présence des chefs de services.

Selon le président du COSKAS, le Gamou sera célébré le 31 mars prochain sous la présidence de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille.



"Serigne Babacar Sy avait dit aux fidèles et moukhadams Tidianes, que le Gamou de Tivaouane appartient à Seydi El Hadji Malick Sy, tandis que celui de Saint-Louis est le sien, d’où l’importance qu’il accordait à l’événement religieux" a précisé Mame Ousmane Samb.

Qui ajoute qu’un "message du Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour sur les enseignements du Prophète (PSL), l’éducation religieuse, la citoyenneté et la discipline" est attendu à ce 64e Gamou.



Il est aussi prévu, lors de ces retrouvailles de disciples et moukhadams Tidianes, d’organiser la "Khadratoul Diouma" la veille du gamou et un récital du saint Coran avant de rendre, le jour de l’événement religieux, un hommage au défunt khalife général des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine.



APS