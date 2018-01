Saint-Louis : le Général Victor TINE satisfait de la rénovation de la Caserne des Sapeurs de l’île (vidéo)

Le Général de brigade Victor TINE, commandant de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers (BNSP) a exprimé, ce matin, sa satisfaction au terme des travaux de rénovation de la caserne de l’ile de Saint-Louis.



Ces réhabilitations ont été engagées en juin dernier sur décision du Général qui, au cours d’une tournée nationale, avait constaté l’état de délabrement avancé des lieux.



« À mon retour à Dakar, nous avons démarré le processus soutenu en cela par le ministère de l’Intérieur. L’objectif était de faire en sorte que le bâtiment soit plus fonctionnel et plus sûr pour nos troupes », a-t-il dit dans un entretien avec Ndarinfo.



Au terme des travaux, la 51e compagnie de Saint-Louis, change de visage et dégage un décor de splendeur et de confort qui suscite une marque de satisfécit de la part des autorités supérieures des Sapeurs pompiers.



Le Général TINE a fortement invité les soldats du feu à prendre soin de ce bijou, « à le maintenir neuf », en les encourageant par ailleurs à préserver davantage dans leur noble mission de sécuriser les populations.



>>> Suivez sa réaction en vidéo ...