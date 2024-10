Saint-Louis : le PRDC/VFS dissémine ses outils de pilotage et de planification

Des parties prenantes à l’exécution du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC/VFS) ont été conviées mercredi à un atelier de partage des outils de planification et de pilotage de cette initiative du Gouvernement du Sénégal soutenue par le Banque mondiale dans le cadre d’un financement de l’IDA.





La dissémination de ses orientations stratégiques vise à impulser une pleine implication des acteurs de la région de Saint-Louis, a renseigné le coordonnateur Mamadou DIEDHIOU, en marge de la rencontre.



« La mise en œuvre appelle le concours de l’ensemble des parties prenantes », a-t-il confié. « Il était important juste après la formulation de réunir l’ensemble des acteurs pour que ces derniers puissent s’approprier pour une bonne mise en œuvre des investissements sur le terrain », a-t-il dit.



Mamadou DIEDHIOU a souligné l’ambitionne du PRDC/VFS d’améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés ciblées dans la vallée du fleuve Sénégal.