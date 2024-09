Saint-Louis : le nouveau préfet veut impulser une ‘’administration de développement’’

Le nouveau préfet du département de Saint-Louis (nord), Abou Sow, officiellement installé dans ses fonctions samedi, a promis d’impulser une ‘’véritable administration de développement’’, par le biais du potentiel culturel de la ville tricentenaire.



”Une administration de développement, c’est une administration qui est proche des citoyens pour pouvoir accompagner tous les acteurs. Et c’est ce que nous comptons faire pour le département de Saint-Louis’´, a-t-il déclaré.



M. Sow s’entretenait samedi en début de soirée avec des journalistes en marge de son installation officielle dans ses nouvelles fonctions de préfet du département de Saint-Louis par le gouverneur de la localité éponyme Al Hassan Sall.



‘’Notre rôle est de pouvoir accompagner tous les secteurs, tous les acteurs économiques pour leur permettre d’avoir un environnement économique à même de créer des richesses et des emplois’’, a expliqué Abou Sow.



Pour lui, son approche d’une administration de développement passe aussi par une politique d’accompagnement des acteurs culturels pour leur permettre ‘’d’extérioriser le potentiel culturel qui existe dans le département de Saint-Louis’’.



Le nouveau préfet de Saint-Louis se dit ‘’conscient du potentiel culturel qui existe’’ dans la principale ville du nord du pays.



Lors de la cérémonie d’installation, le gouverneur de Saint-Louis a salué le ‘’bon profil’’ du nouveau préfet de Saint-Louis. ´´Je ne doute point qu’Abou Sow va assurer la relève. Il a un profil et un parcours qui renseignent de sa capacité à gérer cet héritage´´, a témoigné Al Hassan Sall.



M. Sall a salué auparavant, le travail du préfet sortant Diadia Dia qui est promu gouverneur de la région de Sédhiou (sud).



