Saint-Louis : le système de connexion informatique Gaindé lancé à Rosso

Le système de connexion informatique Gaindé a été officiellement lancé au poste de Rosso-Sénégal ce lundi dans le but de sécuriser et de faciliter les transactions, a affirmé Colonel Abdourahmane Wade, directeur du système informatique des Douanes.



»Avec la mise en service du système Gaindé qui nous réunit dans la brigade de Rosso, on s’attend à un accroissement des recettes en termes de mission fiscale », a dit à la presse Colonel Wade, soulignant que cet outil permettra de »traiter plus rapidement les transactions commerciales ».



Il estime que ce système qui sera étendu aux autres bureaux va nécessairement impacter les opérations douanières en termes de compétitivité et de rentabilité.



Pour justifier le choix de ce bureau, Colonel Abdourahmane Wade a rappelé que Rosso était un site stratégique important de flux d’importations et d’exportations de marchandises.



Le Directeur régional des douanes Nord, Colonel Ousmane Kane, a remercié les autorités douanières pour le choix porté sur Rosso pour lancer ce programme qui entre dans un vaste processus de modernisation des transactions.



Il a promis de relever le défi et de dépasser les résultats fixés par les autorités en termes de recouvrement.



Colonel Kane a rappelé que le bureau de Rosso, en matière de liquidation, a fait l’année dernière plus de dix milliards.



Dans ce bureau, les activités tournent autour de l’exportation et de l’importation mais aussi de la délivrance des passe-avants. Autant de services qui doivent être pris en charge par le système Gaindé avec plus de visibilité et de transparence, selon lui.



Il a indiqué également que la sécurité occupait une bonne place dans les activités douanières car »avant de passer développement, il faut être stable ».



