Saint-Louis : les doléances des mareyeurs aux nouvelles autorités

Dans le cadre d’une tournée à l’intérieur du pays, l’Union nationale des Mareyeurs du Sénégal (Unams) a fait escale à Saint-Louis hier samedi pour discuter avec les acteurs sur les contraintes qui pèsent sur le secteur de la distribution de poissons.



L’union a salué les décisions « importantes » prises par le nouveau Gouvernement pour la transparence dans l’exploitation des ressources halieutiques. Elle s’est réjouie de l’audit annoncé de la flotte maritime et du parc pirogues, en s’engageant à soutenir cette dynamique.



Les mareyeurs déplorent toutefois les pertes récurrentes des bacs de poisson, leurs principaux outils de travail, dont ils sont confrontés et demandent aux nouvelles autorités de trouver une solution à ce fléau.



« Nous demandons au président Bassirou Diomaye et au Premier Ousmane Sonko de réduire le prix des bacs. Ils coûtent excessivement chers », a lancé leur président local Bassirou FALL.