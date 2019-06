Saint-Louis : les élus en conclave sur la gestion durable des eaux

Un séminaire de trois jours portant sur ’’La gestion durable des eaux : les défis en territoire urbain et péri-urbain’’, s’est ouvert mardi à Saint-Louis, à l’intention des élus des communes de la capitale nord du Sénégal.



La rencontre, qui se tient à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, s’inscrit dans le cadre du projet "Contribution à la gestion des ressources en eau à Saint-Louis (Phase II)’’.



Il est financé par l’Aire métropolitaine de Barcelone (AMB) et est exécuté par la Fondation MON-3 (MON3) et la Fondation Solidarité de l’Université de Barcelone (FSUB), apprend-on des organisateurs.



Ils signalent que ce projet est initié en partenariat avec l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et est exécuté en collaboration avec l’Agence régionale de développement de Saint Louis (ARD), en rapport avec la gestion durable des ressources hydriques.



Cette dernière initiative s’est déjà illustrée en janvier 2019 avec l’inauguration de la station-pilote d’épuration écologique sur le Campus de l’UBG, "premier système écologique de ce type au Sénégal".



APS