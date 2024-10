Saint-Louis : les pêcheurs artisanaux ne décolèrent contre BP et Kosmos Energy

La communauté des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis, exprime sa profonde indignation et colère face au récent communiqué de BP et ses partenaires, dont Kosmos Energy, en date du 11 octobre 2024. Ce communiqué confirme la signature d’un contrat pour le développement d’un (01) récif artificiel unique au large de Saint-Louis, en lieu et place des six (06) récifs initialement promis.



Nous dénonçons fermement cette décision, qui constitue une violation flagrante des engagements pris par BP et Kosmos Energy lors des précédentes négociations. Ces récifs devaient servir à compenser l’impact écologique massif des activités d’exploitation gazière du projet GTA sur nos côtes, déjà lourdement affectées par la dégradation de nos écosystèmes marins et l’accaparement de DIATARA le plus grand récif naturel de Saint Louis.



La réduction à un seul récif artificiel met en danger l’avenir de la pêche artisanale à Saint-Louis, ainsi que la survie des milliers de familles qui dépendent de cette activité.



Nous rappelons que ces récifs sont essentiels pour la préservation des ressources halieutiques, gravement menacées par l’exploitation gazière dans la région. Depuis 2019, la communauté des pêcheurs s’était engagée de bonne foi dans les discussions, espérant des actions concrètes de la part de BP et Kosmos Energy pour protéger nos moyens de subsistance et l’environnement marin. Aujourd’hui, nous nous sentons trahis.



En conséquence, nous exigeons la mise en place d'un programme de compensation juste et préalable, incluant une indemnisation pour les pertes de revenus et l'accès à des alternatives de pêche durables.



Nous demandons instamment à BP et ses partenaires de respecter leurs engagements initiaux et d’honorer la promesse de construire les six (06) récifs artificiels, comme prévu. Toute autre



décision serait perçue comme un mépris total des droits des pêcheurs artisanaux de SaintLouis et une atteinte grave à la protection de notre écosystème marin.



Nous exigeons une réponse immédiate des autorités compétentes et des entreprises concernées pour rectifier cette situation. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre nos intérêts et ceux de notre communauté.