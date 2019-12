Saint-Louis : les personnes handicapées très en colère contre les députés (vidéo)

La Fédération des personnes handicapées de Saint-Louis ne digère pas le silence des parlementaires sur leur situation, lors du vote du ministère de la Santé et de l’action sociale à l’Assemblée nationale. Pour eux, cette omission est l’expression d’un grand manque de considération à l’égard. Atoumane Kane SY qui parlait à leur nom en marge de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées, regrette par ailleurs la non-construction depuis les années 60 d’un nouveau centre orthopédique. « Il n’y a qu’un seul au Sénégal et il se trouve à Dakar », a-t-il déploré. Il affirme avoir saisi le ministère Abdoulaye Diouf SARR sur ce manquement. Cette difficulté s’ajoute à la carence d’infrastructures éducatives adaptées à Saint-Louis, car, rappelle-t-il, la plupart des établissements scolaires ne prennent pas en charge cette question. « Il n y a pas de toilettes conformes et l’accès est difficile. Cela n’encourage pas les élèves », a-t-il ajouté. Les acteurs ont en outre dénoncé l’absence de la Mairie de Saint-Louis et de l’administration territoriale à la célébration de cette importante journée.