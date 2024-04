Saint-Louis : leurs camarades arrêtés, les chauffeurs de "Allô Dakar" crient à l'injustice.

Les chauffeurs à « Allô Dakar » ou « War gaindé »se sont mobilisés hier après l’arrestation de vingt d’entre eux par la police pour avoir enfreint la réglementation sur le transport public de passagers.



Arborant des brassards rouges, ces chauffeurs ont fait face à la presse pour protester contre l’arrestation de leurs camarades et et dénoncent en même temps les mesures répressives et la corruption policière qui entrave leur travail en attirant l’attention des autorités compétentes sur les difficultés croissantes qu’ils rencontrent pour l’obtention de la licence de transport.



Faisant la navette Dakar Saint-Louis Dakar, ces conducteurs de particuliers transformés en véhicules de transport en commun pointent d’un doigt accusateur certains gros transporteurs de bus Tata qui selon eux font tout pour entraver leur travail.



Ils dénoncent les obstacles rencontrés sur la voie de la régularisation de leur activité et appellent à des réformes pour mettre fin à ces obstacles. Selon leur porte parole, Cheikh Mbodj, ce n’est pas un crime de conduire un véhicule « Allô Dakar ». Nous détenons des véhicules de transport et demandons au Président Diomaye Faye de libérer les voitures Allô Taxi, rapporte le Témoin.