Saint-Louis meurt de soif.

Les arrêts récurrents de l’approvisionnement en eau potable, traditionnel cauchemar de la périphérie de Saint-Louis, se sont désormais généralisés. La situation devient de plus en plus insoutenable dans les quartiers du Faubourg de Sor où depuis près d’une semaine, la source de vie ne coule pas. Même aux heures tardives de la nuit, le robinet est au sec pour les veilleurs. C'est la première fois que la ville tricentenaire fait face à une privation d’une telle ampleur.



Alors que Saint-Louis est cernée d'eaux et que la prise d'eau de la Sones à Bango sur le Mboubéne ne connaît aucune baisse. Une preuve de l’impertinence de la politique de distribution d’eau qui n’arrive pas à prendre correctement en charge la poussée démographique.



Les investissements massifs consentis dans ce secteur ne réduisent pas la galère toujours montante. Le château de Leybar dont l’apport sur le débit a été vanté à son inauguration par le président Macky SALL, n'a pas montré ses effets. Les populations de Ndiébene Gandiol et de localités environnantes qui espéraient une amélioration de l’approvisionnement soufre de plus en plus.



