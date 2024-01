Saint-Louis : ouverture d’une session de capacitation pour une quarantaine de bijoutiers

En collaboration avec Enda Graf Sahel, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a lancé lundi une session de formation sur les techniques de réalisation des bijoux traditionnels, de filigrane et de monture. Cette capacitation d’une durée de 20 jours s’inscrit dans le cadre d’un programme mis en œuvre dans trois régions du pays (Saint-Louis, Dakar et Diourbel). Il devra permettre de renforcer les capacités de 140 bijoutiers.



« Nous avons adopté pour une approche par compétence. Chaque bijoutier suivi par un formateur, un maître-artisan et un spécialiste de la gestion et du management et l’élaboration d’un business », a renseigné Cheikh Ahmed Tidjane SEYE, coordonnateur du projet. « Des possibilités de financement seront offertes aux bénéficiaires grâce à la synergie nouée entre le 3FPT et la Délégation générale à l'entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).



« Ainsi, une demande de financement personnel pourra être soumise en plus d’un autre, collectif, porté par l’association des bijoutiers de Saint-Louis », a renseigné M. SÈYE. Abdoulaye LÈYE, Lle président de la chambre des métiers de Saint-Louis et El Hadj Amadou THIAM, le responsable des bijoutiers de la ville ont magnifié une « démarche novatrice et ambitieuse » et remercié les partenaires. Ils ont invitant les participants à faire preuve d’engagement et d’abnégation.