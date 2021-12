Saint-Louis : plaidoyer pour l’application des chartes locales de bonne gouvernance - vidéo

Après l’élaboration et l’adoption des chartes locales de bonne gouvernance foncière par les collectivités locales cibles, l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis se penche sur le suivi. Les représentants des communes de Ronkh, Diama, Gnith, Mbane, Bokhol, Ndiébène Gandiol et Gandon, mobilisées dans le cadre de cette composante du programme AgriFED ont partagé leurs expériences, identifié leurs contraintes et se projeter sur les nouvelles étapes à franchir. La démarche vise à aider ces entités territoriales à rendre plus inclusive leur approche d’affectation des assiettes foncières, en tenant notamment compte des intérêts des groupes vulnérables (femmes et des jeunes). Ces derniers sont, en effet, confrontés à d’énormes difficiles d’accès à la terre. « L’optique est de faire en sorte que ces chartes ne dorment pas dans les tiroirs », a soutenu Ousmane SOW, le directeur général de l’ARD.