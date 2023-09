Saint-Louis : plus de 500 marins artisans formés.

En effet, l'ANAM, en collaboration avec des structures clés relevant du Département des Pêches et de l'Économie maritime, telles que l'École nationale de formation des marins (ENFM), la Direction des Pêches maritimes (DPM), la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP), la Direction de la Pêche continentale (DPC), la Société d'Infrastructures et de Restructuration navales (SIRN) et la Société nationale du Port autonome de Dakar (SN PAD), a mis en œuvre cette session de formation de manière à garantir la sécurité et l'efficacité des activités maritimes au Sénégal.



Au cours de ces 5 jours, un programme important a été bien déroulé. Au total, 516 marins artisans ont été formés.



