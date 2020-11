Saint-Louis : prolongement du garde à vue pour la bande présumée de convoyeurs de migrants.

Arrêtés mardi dernier dans les villages de Gandiol et Pikine 4, dans la commune de Saint-Louis, les choses risquent de se compliquer davantage pour les cinq individus présumés passeurs et complices des convoyeurs de migrants clandestins vers l’Europe.



En effet, la garde à vue de cette bande de présumés passeurs va être prolongée, la gendarmerie poursuivant l’enquête et les recherches pour mettre la main sur le propriétaire de la pirogue, renseigne Dakaractu. Sur les huit personnes interpellées, trois ont été relaxées.