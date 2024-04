Saint-Louis : reprise en force des coupures intempestives de l’électricité

Alors qu’on croyait que la page était tournée, les démons des coupures d’électricité reprennent leurs mauvaises habitudes. Timide en début de semaine dernière, la cadence des interruptions s’est accélérée à l’approche du week-end. Des « black-outs » constatés tôt ce matin annoncent une nouvelle semaine de craintes et d’incertitudes.



Pour l’heure, les raisons des arrêts ne sont pas élucidées. La direction régionale de la Senelec, réactive dans les années précédentes sur les motifs de désagréments, devient sobre en communication, au détriment des usagers de Saint-Louis et de ses environs.



Il faut dire qu’avec la persistance des fournitures brusques et répétitives, le préjudice est certain pour le matériel électroménager. Sans dispositif de régulation de la tension électrique, certains de nos compatriotes risquent de perdre leurs biens.



