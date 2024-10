Saint-Louis : " tous les postes pluviométriques sont déficitaires "

”Tous les postes pluviométriques sont déficitaires par rapport à l’année dernière”, a-t-il dit dans un entretien avec l’APS. M. Ndiongue signale que, comparée à l’année dernière, ”on était à 467 millimètres contre 225 millimètres pour cette année à la même période’’.



Par rapport à la normale, sur les trente dernières années, la situation est la même, selon le chef du service régional de la météorologie qui impute cette situation ”aux changements climatiques”.



Insistant sur le fait qu’aucun poste n’émerge, il cite Dagana (156,5 millimètres), Mbane (186,6 millimètres), Saint-Louis (125,8) et Ndiaye (229 millimètres).



”Par rapport à la crue qui constituerait une menace pour la région”, il affirme que ”cela dépend du côté où vous vous situez”. ”Elle est toujours présente mais tout dépend des lâchers au niveau de la Falémé car les débits ne sont pas les mêmes’’, précise le météorologue.



”Podor est plus menacé que Saint-Louis’’, dit-il, ajoutant que ”vers Richard-Toll, Dagana et Diama, la tendance est à la baisse”.



Pour l’hivernage, il note que ”d’ici les quinze prochains jours, rien ne présage d’une pluie dans la région et qu’une forte chaleur va s’installer dans le nord”.



