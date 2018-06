Saint-Louis : toutes les dispositions prises pour une bonne tenue de la Ziarra de Nimzatt (vidéo)

Des réponses positives ont été apportées à l’ensemble des questions soulevées par le comité d’organisation de la ziarra annuelle de Nimzatt (Mauritanie), en vue de sa "bonne et parfaite" organisation, a rassuré mercredi le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang.

Conformément aux directives du chef de l’Etat, Macky Sall, de son Premier ministre, Mahammed Dionne, et du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, des dispositions sont prises par les chefs de service.

Il s’agit de faire en sorte que les pèlerins soient mis dans des "conditions acceptables pour accomplir leur devoir religieux", a-t-il expliqué, lors du comité régional de développement (CRD) préparatoire à la ziarra annuelle de Nimzatt organisé ce mercredi, à Saint-Louis.



Sur le plan de la sécurité, de l’hygiène et de la santé, les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la circulation des personnes et des biens, a-t-il annoncé. Environ plus de 22.000 pèlerins devraient franchir le point de passage de Rosso, sur le fleuve Sénégal, pour rallier la ville religieuse de Nimzatt, en République islamique de Mauritanie, pour y accomplir le pèlerinage.

Le gouverneur de Saint-Louis annonce que les convois seront escortés par les forces de sécurité, pour faciliter la circulation des véhicules des pèlerins. Il fait état aussi de la mise à disposition du comité d’organisation de médicaments et d’une ambulance médicalisée, ainsi que de la mise en place d’un poste de santé avancé à Rosso Sénégal.

La Sénégalaise des eaux (SDE) va dépêcher 5 citernes d’eau qui seront déployées vers différents sites d’hébergement des pèlerins à Nimzatt pour l’approvisionnement en eau.

"Une attention particulière sera accordée pour la traversée du bac [à Rosso, sur le fleuve Sénégal], afin d’alléger la souffrance des pèlerins, mais il faudra une discipline et une sérénité de tous les pèlerins, afin d’éviter des cas dommageables ou autres", a déclaré le gouverneur.

Chérif Tourad Aïdara, fils du khalife général des Khadres, Chérif Aya Aïdara, s’est félicité des dispositions prises pour une bonne organisation de la ziarra de Nimzatt, qui réunit chaque année des milliers de pèlerins khadres.

Il a ensuite formulé des prières à l’endroit des chefs d’Etat du Sénégal et de la Mauritanie, ainsi que pour les deux peuples frères sénégalais et mauritaniens, et pour une paix durable dans le monde.



TEXTE : APS