Saint-Louis triste après la disparition de Serge Pajot

La ville de Saint-Louis vient de perdre un homme d’une dimension humaine exceptionnelle. C’était un ami, un partenairedynamique qui a œuvre, depuis 1993, au développement du tourisme en général au Sénégal et dans la Zone Nord en particulier.



Serge Pajot est décédé des suites d’une courte maladie en France.



Monsieur PAJOT a su contribuer discrètement et généreusement à la conservation, à la sauvegarde et valorisation des patrimoines dela ville de Saint-Louis et de la Vallée du Fleuve Sénégal auxquelles, il était si attaché.



Le Sénégal lui doit entre autres le parcours de découverte de la ville de Saint-Louis qu’il a théorisé, réalisé et mis à la disposition du Syndicat d’Initiatives et de tourisme sans oublié ceux de Matam, Thiès… ; la création de l’Association NDART (2007) dont il était le vice-président, le montage et l’accompagnement de l’Association DAPADA à Dagana, les supports de promotion du Tourisme à travers le Sénégal et dans la sous région (Mauritanie et Mali) pour ne citer que ces réalisations.





Mais derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, sa compagne, Josette CALMET aussi discrète que Serge a aussi largement contribué à toutes les actions précitées entre autres.



Aussi, nous avons tenu à partager de cette triste et douloureuse nouvelle qui nous laisse sans voix et qui a surpris plus d’un.



Au nom de tous ses amis de Saint-Louis, Gorée, Dagana, Podor, Matam, Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor, Kayes (Mali), etc.nous présentons nos très sincères condoléancesà sa famille éplorée.

Que la terre lui soit légère, que son âme repose en paix.