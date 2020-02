Saint-louis : Deux touristes et leur complice sénégalais déférés pour usage de chanvre indien

Les éléments du Commissariat de Police de l’Arrondissement de l’Île Saint-Louis ont interpellé hier, mercredi 26 février, un groupe composé d’un français, d’une polonaise et d’un sénégalais. Ils ont été interpellés pour détention et usage collectif de chanvre indien.



Les deux touristes et leur ami sénégalais ont été par la suite déférés en début d’après-midi pour être présentés au Procureur du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis. Ces mêmes éléments de police du Commissariat de l’Île ont aussi, réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, composée de deux individus. Ils ont été interpellés pour association de malfaiteurs et vol en réunion de motos commis la nuit. Ils ont eux-aussi été déférés hier, mercredi en début d’après-midi.



Yves TENDENG

SUDONLINE