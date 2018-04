Samuel Eto’o, candidat à la présidence Camerounaise : « Je rêve de la présidence comme Jules César rêvait de Rome »

A en croire le Lion indomptable qui a fait les beaux jours du Real Madrid, du FC Barcelone, de l’Inter Milan ou de Chelsea, personne ne l’empêchera à atteindre ce point culminant. Et une fois élu, son gouvernement serait à l’image : « d’une équipe resserrée, compacte, qui fera bloc face aux difficultés du pays. Avec un Premier ministre qui aura sous sa direction 11 ministres et 7 secrétaires d’État, dans un schéma tactique d’une grande souplesse, respectant l’esprit collectif. En fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, les secrétaires d’État pourront remplacer les ministres. Et en cas de mauvaise prestation, les intéressés seront renvoyés au centre de déten… euh de formation de Kondengui ».Se prononçant sur le rôle que jouera son épouse, Georgette, s’il devient le président, Samuel Eto’o a déclaré qu’elle sera une Première dame proche du peuple, tout comme Chantal Biya.Né le 10 mars 1981 à Nkon, dans la banlieue de Yaoundé au Cameroun, Samuel Eto’o Fils,, est un footballeur international camerounais évoluant au poste d’attaquant. Il évolue actuellement avec le club turque de Konyaspor.Considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au monde de sa génération et l’un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto’o a marqué plus de 130 buts en cinq saisons avec le FC Barcelone. En 2009 avec le club espagnol, puis en 2010 avec l’Inter Milan, il est devenu le premier et le seul joueur à remporter deux triplés (Championnat-Ligue des champions-Coupe) consécutifs.Il est le seul joueur en activité avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à avoir réussi à marquer dans deux finales de Ligue des champions et le quatrième joueur, après Marcel Desailly, Paulo Sousa et Gerard Piqué, à avoir remporté la Ligue des champions deux années de suite avec deux équipes différentes, il est aussi le seul Africain à l’avoir remportée à trois reprises. Il est considéré comme le meilleur numéro 9 de l’histoire du FC Barcelone par le club et ses socios.