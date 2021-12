Sangalkam : le lieutenant d’Oumar GUEYE claque la porte et rejoint Yewwi Askan Wi

Mauvaise nouvelle pour le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement.



Son plus proche collaborateur Alpha Bocar KHOUMA plus connu sous le nom de Pape SOW a décidé de rompre les amarres. Selon lui, le ministre et maire sortant de Sangalkam n’a pas accédé à leur demande de rattacher les cinq villages de Keur Ndiaye Lo à Sangalkam. Ainsi, il annonce qu’il fait désormais partie de l’opposition radicale et entend l’affronter aux locales.





« La peur a maintenant changé de camp. La page Benno Bokk Yakaar est tournée. Je porte le programme de Yewwi Askan Wi, composée de Taxawu Senegaal, PUR, Vision Alternative, du MRDS et de l’APDR », a-t-il déclaré.







Choisi comme tête de la coalition Benno Bokk Yakaar, le maire sortant va faire face aux candidats de Yewwi Askan Wi en pole position, de Wallu Sénégal dirigé par Cheikh THIAM et de Defar Sa Gox dirigé par Bara GUEYE.



WalfNet