Sangomar : la production de pétrole brut atteint 16,9 millions de barils en 2024

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a annoncé ce mardi 7 janvier 2025 que la production annuelle de pétrole brut du champ de Sangomar, situé à l'ouest du pays, s'est élevée à environ 16,9 millions de barils.



Ce chiffre représente une augmentation significative de 5,2 millions de barils par rapport aux prévisions initiales fixées pour l'année 2024.



Dans un message publié sur sa page X, le ministre Diop a précisé que cette production dépassait largement l'objectif initial de 11,7 millions de barils. Le rapport de production établi pour le mois de décembre 2024 révèle qu'environ 16,4 millions de barils de pétrole brut extraits de Sangomar ont été vendus sur le marché international, témoignant ainsi d'une dynamique d'exportation favorable grâce au bon déroulement des opérations.



Il est important de noter que la production de pétrole a débuté à Sangomar le 2 juin 2024, marquant une étape cruciale dans le développement du secteur énergétique du pays. Cette avancée constitue non seulement une opportunité économique majeure pour la nation, mais souligne également le potentiel du Sénégal dans le secteur pétrolier à l'échelle internationale.



Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines continue de suivre de près l’évolution de la production et des ventes afin d’assurer une gestion efficace des ressources naturelles et de maximiser les bénéfices pour le pays.