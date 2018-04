Sar : Deux plaintes visent l’ex-directeur et ses « ses complices »

Objectif : faire la lumière sur le marché de 8 cargaisons de brut attribué, sans l’avis du Conseil d’administration, à Oryx pour 400 milliards de francs Cfa.

Selon L’Observateur, la première procédure se déroule à Londres. Elle comporte deux volets : premièrement, Locafrique a engagé un cabinet d’avocats «de renommée internationale» basé dans la capitale britannique pour obtenir l’annulation du contrat controversé. Deuxièmement, Locafrique va déposer une plainte pour corruption.

L’Obs renseigne que parallèlement à ces actions entreprises à Londres, il y aura du mouvement à Dakar. Celui-ci porte sur une plainte visant directement l’ex-directeur de la Sar, Omar Diop. Un cabinet d’avocats serait sur le coup et l’action serait élargie à X, histoire de «traquer toute autre personne impliquée dans le braquage financier et la gestion chaotique de la Sar».

Les chefs visés : «abus de biens sociaux, corruption et autres malversations financières».

Omar Diop a été remplacé à la tête de la Sar par Serigne Mboup, ex-président du Conseil d’administration.



SENEWEB