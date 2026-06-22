Sarr et Camara titulaires : les surprises du onze de Pape Thiaw

Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé le onze de départ des Lions pour le choc face à la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi (00h00 GMT) au MetLife Stadium de New York, comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.





Contrairement aux spéculations des derniers jours, Lamine Camara et Ismaïla Sarr conservent leur place dans le onze de départ, tandis qu'Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye débutent sur le banc.





Le dispositif s'articule autour d'Edouard Mendy dans les buts, d'une défense à quatre composée de Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El Hadji Malick Diouf, d'un milieu à trois (Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye) et d'un trio offensif Ismaïla Sarr — Nicolas Jackson — Sadio Mané.





Onze de départ : Mendy — Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Malick Diouf — I. Gueye, L. Camara, P. Gueye — Sarr, Jackson, Mané





MS/NDARINFO.COM

