Scandale à la Fédération de Karaté : plusieurs dirigeants en garde à vue

La Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées (FSKDA) est secouée par une affaire judiciaire impliquant plusieurs de ses hauts responsables. Son Président, le Secrétaire Général et le Trésorier Général Adjoint ont été placés en garde à vue le mardi 18 mars, à la suite d'une plainte déposée par le Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar auprès de l’OFNAC et de la Division des Investigations Criminelles (DIC).



Les accusations sont graves : détournement de fonds publics, corruption, fraude, escroquerie, conflits d’intérêts, népotisme et association de malfaiteurs, selon Sudquotidien. Ces responsables seront présentés au Procureur de la République demain pour déterminer la suite judiciaire de l’affaire.



Ce scandale éclate alors que la gestion financière et administrative de la fédération est déjà critiquée depuis plusieurs mois, alimentant les inquiétudes sur la transparence et la gouvernance du sport sénégalais.