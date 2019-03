Scandale : le ministre Oumar Guèye accusé d’avoir reçu environ 6.482.463 FCfa en pots-de-vin

Il y’a de cela quelques jours, Edgar Alain Mebe Ngo’o, ancien ministre de la Défense (2009- 2015) du Cameroun, son épouse et trois de ses anciens collaborateurs étaient placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour corruption et détournement de deniers publics.



L’ex-homme fort du régime, est soupçonné d’avoir été complice de l’entreprise espagnole Defex dans une opération de surfacturations tous azimuts qui lui permettait, en retour, de recevoir des retro commissions. On peut bien se demander, jusque-là, quel est le rapport avec Oumar Guèye. La réponse se trouve dans la dernière livraison de «Jeune Afrique».





Nos confrères révèlent en effet que le teigneux juge qui avait causé bien des cauchemars à Neymar s’intéresse à cette affaire : «Le juge d’instruction estime que ces contrats ont pu servir à dissimuler des pots-de-vin versés à de responsables camerounais et soupçonne le contre-amiral Pierre Njine Djonkam et l’homme d’affaires français Philippe Bourcier – un habitué de l’hôtel Hilton de Yaoundé –d’avoir organisé le réseau», indique le journal.



Et … Oumar Gueye, ministre sénégalais de la Pêche qui, d’après toujours « JeuneAfrique » a touché la très modique somme de 9973,02 euros (environ 6 482 463 FCfa)





