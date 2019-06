Scandale sur le pétrole : Aar Li Nu Bokk appelle à une manifestation le 14 juin

Aar Li Nu Bokk #SunuPétrole# est un mouvement ouvert et inclusif qui appartient aux Sénégalais et Sénégalaises de tout bord, sans aucune distinction", a déclaré Ahmadou Makhtar Kanté, membre de la plateforme.



Ainsi, le mouvement a appelé tous les citoyens et citoyennes à un rassemblement massif et pacifique le vendredi 14 juin 2019 à la place de l'Obélisque, à partir de 15 h. A cette occasion, la parole sera donnée au peuple pour qu'il exprime son indignation.



Aar Li Nu Bokk #SunuPétrole# invite également les Sénégalais à signer massivement la pétition «Pour une saisine de la justice sénégalaise et britannique sur l’affaire Timis-BP-Aliou Sall», initiée par l’organisation Legs Africa, et qui enregistre déjà près de 25 000 signatures en ligne.



"Tous les compatriotes sont priés de venir avec leurs familles, toutes les générations réunies, en tenant dans les mains le drapeau national", a invité la plateforme.



