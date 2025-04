Scénario renversant à Kébémer : la Linguère arrache la victoire au bout du temps additionnel

La Linguère de Saint-Louis et le Casa Sports de Ziguinchor ont livré, ce mercredi à Kébémer, l’un des matchs les plus spectaculaires de la saison. Une rencontre à sept buts, riche en rebondissements, qui s’est soldée par une victoire renversante des Saint-Louisiens dans les toutes dernières secondes (4-3).



Le Casa Sports ouvre le score dès la 14e minute grâce à Gérard Sambou. Il faut attendre la seconde période pour voir la Linguère réagir : Pape Doudou Diallo égalise à la 72e minute. Mais le Casa reprend aussitôt l’avantage, Gérard Sambou inscrivant son deuxième but à la 78e.



Le match bascule alors dans une autre dimension. Diallo signe un doublé pour ramener une nouvelle égalisation. Puis Sambou répond avec un triplé à la 87e, pensant offrir la victoire aux Sudistes.



Mais c’était sans compter sur la ténacité des hommes d’Amara Traoré. Amadou Doudou Soumaré égalise à la 90e, avant que Pape Doudou Diallo, héros du jour, ne scelle le score dans le temps additionnel (90+5) en inscrivant lui aussi un triplé décisif.



Grâce à ce succès spectaculaire, la Linguère grimpe à la 7e place du classement avec 26 points.



NDARINFO.COM