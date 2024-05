Sénégal : ​Naissance d'un " Front contre la cherté des Coûts de Connexion "

Un Collectif dénommé Front contre la cherté des Coûts de Connexion ( F4C) a été mise en " pour lutter contre les obstacles financiers qui entravent l'accès à Internet", a appris Ndarinfo.



L'entité rassemble des citoyens, des organisations et des experts déterminés à rendre l'accès à Internet plus abordable et accessible pour tous.



Son objectif " sensibiliser, plaider et agir pour réduire les coûts de connexion à Internet. Nous croyons fermement que l'accès à Internet est un droit fondamental et essentiel pour tous, et nous nous engageons à faire entendre cette voix auprès des décideurs politiques, des fournisseurs de services Internet et de la société civile".



L'entité incite à " construire un avenir où la connectivité numérique est véritablement accessible à chacun, sans entrave ni exclusion".