Sénégal : 100 observateurs de l'UE couvriront la présidentielle

La Mission d'observation électorale de l'Union Européenne ( UE) au Sénégal annonce la poursuite de l'ensemble de ses activités au Sénégal, en vue de l'élection présidentielle du 24 mars. La Mission qui a pris acte du changement du calendrier électoral, informe qu'elle présentera "ses premières conclusions le 26 mars lors d'une conférence de presse qui aura lieu au siège de la MOE UE à Dakar.



"A la suite de la révision du calendrier électoral fixant l'élection présidentielle au 24 mars et la campagne électorale du 9 au 22 mars, la Mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal (MOE UE), présente dans le pays depuis le 13 janvier à l'invitation des autorités sénégalaises, poursuit l'ensemble de ses activités conformément aux nouvelles échéances", peut-on lire dans la note.



« La Mission prend acte du nouveau calendrier électoral et observe le déroulement de la campagne électorale ainsi que les préparatifs du scrutin. Nous appelons au plein respect des libertés d'expression, de presse, d'accès à l'information hors-ligne et en ligne, et de réunion durant cette campagne », a déclaré Malin Björk, la cheffe de la MOE UE qui sera de retour au Sénégal le 20 mars.



M.Malin Björk d'ajouter " "Nous rappelons l'importance d'assurer l'égalité des chances à tous les candidats dans le cadre de la campagne électorale. A cet égard, nous prenons note de la libération, le 14 mars, de l'un des candidats à l'élection présidentielle qui était maintenu en détention, et souhaitons qu'elle puisse contribuer au déroulement d'une campagne apaisée et sans violence".



"Les 10 experts électoraux présents à Dakar seront rejoints par 28 observateurs de longue durée qui seront déployés le 18 mars dans l'ensemble des 14 régions du pays. Un second groupe de 42 observateurs sera déployé le 22 mars", informe la note.



Qui souligne que : "Ce dispositif sera renforcé le jour du scrutin par des diplomates de pays membres de l'UE en poste à Dakar, ainsi que par une délégation de députés du Parlement européen".



L'Ue de terminer par rassurer que : " Le jour du vote le 24 mars, la MOE UE disposera d'environ 100 observateurs qui couvriront la totalité des 46 départements sénégalais".