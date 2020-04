Sénégal : 11 nouveaux cas positifs au Covid-19, ce lundi

À cet effet, il a soutenu que les résultats des examens virologiques ont établi que ce sont 144 tests qui ont été réalisés.



Abdoulaye Diouf Sarr d'indiquer que les cas infectés proviennent de 10 cas contacts suivis par les services du ministère et d'un cas issu de la transmission communautaire.



Un nouveau cas communautaire signalé



Cependant, 7 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs. Le ministre a, ainsi, annoncé leur guérison avant d'affirmer qu'ils sortiront de l'hôpital dans la journée.



En sus, dit-il, l'état de santé des malades hospitalisés est stable.



À ce jour, 291 cas ont été déclarés positifs au Sénégal. Il s'agit 178 guéris, 2 décès, 1 évacué et encore 110 patients sous traitement dans les hôpitaux.



Pour finir, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a exhorté les populations "au respect scrupuleux des mesures de protection individuelle et collective".



