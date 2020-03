Sénégal: 13 nouveaux cas positifs au Coronavirus, ce mercredi

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a publié, les résultats de l'Institut Pasteur de Dakar de ce mercredi 25 mars. Dans le communiqué lu par le directeur de cabinet dudit ministère, le Sénégal sur 142 tests réalisés 13 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés et 8 en contacts avec des patients.



Docteur Alyose Waly Diouf a affirmé qu'un patient interné a été contrôlé à deux reprises donc il déclaré guéri. Ce dernier va sortir d'un moment à l'autre.



L'état de santé des patients infectés à la Covid-19 pris en charge au centre de santé de Darou Marnane, à Ziguinchor ainsi qu'à l'hôpital de Fann évolue favorablement.



À ce jour, 99 cas ont été testés positifs dont 9 cas guéris et 90 cas encore sous traitement.



Seneweb