Sénégal : 22 articles de la Constitution seront modifiés

La réforme constitutionnelle qui va consacrer la suppression du poste de Premier ministre sera profonde. Selon des sources du journal Le Soleil, un peu moins de la moitié des treize titres et le cinquième des cent huit articles de l’actuelle Constitution du Sénégal seront modifiés. Ces modifications toucheront, plus précisément, les titres Premier (De l’Etat et de la Souveraineté) Trois (Du Président de la République), Quatre (Du Gouvernement), Cinq (De l’Opposition), Sept (Des rapports entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir Législatif), et Dix (De la Haute Cour de Justice).



Ainsi, au Titre Premier, seul l’article 6 sera modifié et sept au Titre Trois : Les articles 40, 42, 43, 49, 50, 51 et 52. Au Titre Quatre, qui parle du Gouvernement, seront concernés les articles 53 et 57. Au Titre Cinq, seul l’article 58 sera modifié. Au Titre Sept des rapports entre le pouvoir exécutif et celui législatif, la réforme ne laissera pas intacts les articles 80, 81, 82, 84, 85 et 87. Enfin, au Titre Dix relatif à la Haute Cour de Justice, l’article 101 sera touché.



Au total, ce sont vingt-deux (22) articles qui seront modifiés



D’après la source, dans les trois semaines qui suivront la prochaine réunion du Conseil des ministres, le 17 avril 2019, le Sénégal entrera dans une nouvelle ère par un régime politique de type présidentiel avec un Chef de l’Exécutif s’appuyant sur deux leviers pour exercer : Un Secrétaire général de la Présidence de la République (Mahammad Boun Abdallah Dionne), coordonnateur de l’activité gouvernementale, et un Secrétaire général du Gouvernement (Maxime Jean Simon Ndiaye), coordonnateur de l’activité administrative.



